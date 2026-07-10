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Погода в выходные удивит: чего ждать украинцам 11–12 июля
В Украине в выходные, 11–12 июля, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В то же время уже со следующей недели ожидается потепление без чрезвычайной жары.
В выходные, 11–12 июля, в большинстве областей Украины ожидаются локальные кратковременные дожди, однако иногда будут появляться солнечные прояснения.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в субботу преимущественно сухая погода ожидается на юго-востоке, а в воскресенье — в центральных и южных областях.
Температура воздуха будет оставаться умеренной. Днем столбики термометров будут показывать +20…+25 градусов, в южной части страны — +25…+28.
В Киеве 11 и 12 июля прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура составит +20…+22 градуса.
Синоптик посоветовала тем, кто планирует отдых на природе, взять с собой зонты, дождевики, более теплую одежду и сухую сменную обувь.
В то же время уже со следующей недели в Киеве и по всей Украине станет теплее. По словам Диденко, чрезвычайная жара маловероятна.
Ранее мы сообщали, что аномальная жара возвращается в Украину. После 17 июля температура поднимется до +36.