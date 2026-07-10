Погода в выходные удивит: чего ждать украинцам 11–12 июля

Погода в Украине / © pixabay.com

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В выходные, 11–12 июля, в большинстве областей Украины ожидаются локальные кратковременные дожди, однако иногда будут появляться солнечные прояснения.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в субботу преимущественно сухая погода ожидается на юго-востоке, а в воскресенье — в центральных и южных областях.

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Температура воздуха будет оставаться умеренной. Днем столбики термометров будут показывать +20…+25 градусов, в южной части страны — +25…+28.

В Киеве 11 и 12 июля прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура составит +20…+22 градуса.

Синоптик посоветовала тем, кто планирует отдых на природе, взять с собой зонты, дождевики, более теплую одежду и сухую сменную обувь.

В то же время уже со следующей недели в Киеве и по всей Украине станет теплее. По словам Диденко, чрезвычайная жара маловероятна.

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Ранее мы сообщали, что аномальная жара возвращается в Украину. После 17 июля температура поднимется до +36.

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