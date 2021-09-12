Погода начинает меняться: какие регионы Украины в начале недели накроет грозовыми дождями

Некоторые регионы Украины 13 сентября начнет заливать осенними дождями.

Погода в Украине в понедельник, 13 сентября, будет преимущественно теплой, но местами прогнозируют ливни с грозами.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Ожидается, что непогода 13 сентября накроет западные регионы, Житомирскую область и Киев. Предусматриваются осадки в виде дождей. Как предупреждают в Укргидрометцентре, дожди могут сопровождаться грозами.

На остальной территории сухо. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

Температура воздуха днем в западных регионах будет колебаться от 21 до 25 градусов тепла, ночью упадет до 10-12 градусов тепла.

На Востоке днем будет жарко до + 23-27 °C. Осадков не ожидается, прогнозируют сухую и ясную погоду.

В северных регионах температура воздуха составит от 24 °C до 26 °C. На юге температура воздуха днем прогреется до + 28°C.

В центре днем ожидается до + 24-27 °C. В Киеве завтра будет облачно, днем ожидается дождь. Столбики термометров в столице покажут днем максимум +26 °C.

Ветер в Украине переменных направлений, со скоростью преимущественно 5-10 м/с.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Также народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.

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