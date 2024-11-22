"Погода очень на любителя": синоптик дала прогноз на выходные

В субботу, 23 ноября, украинцев будет ожидать пасмурная погода с дождем и мокрым снегом.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В субботу влаги в Украине будет хватать. Снег, мокрый снег, дождь. Днем 23 ноября основная часть осадков придется на Левобережье, а запад и север будут освобождаться от снега или дождя", – рассказала Диденко.

В воскресенье, 24 ноября, в Украине повсюду будет сухо, лишь на востоке задержатся осадки.

Температура воздуха и ночью, и днем в Украине будет достигать около нуля. Лишь на юге днем в субботу температура будет +4+9, а на востоке даже +9+15 градусов.

Погода в Киеве на выходных

В Киеве 23 ноября ожидается мокрый снег, 24 ноября – без осадков. Ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ранее метеоролог рассказала, исчезнут ли зимы в Украине.

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