Прогноз погоды на 22 сентября: в Украине будет сухо и тепло

В понедельник, 22 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода без осадков. Ночью и утром возможны туманы, преимущественно в Карпатском регионе.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +10…+15°, а днем достигнет +22…+27°.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 22 сентября также будет небольшая облачность, без осадков. Ветер - преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по Киевской области ночью опустится до +10...+15°, а днем прогреется до +22...+27°. В Киеве ночью ожидается +13...+15°, днем — +25...+27°.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в сентябре . Начало сентября в Украине было достаточно теплым, однако похолодание ожидается уже с третьей декады месяца.