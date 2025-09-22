- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Прогноз погоды на 22 сентября: в Украине будет сухо и тепло
В понедельник, 22 сентября, в Украине, несмотря на облачность, будет преимущественно без осадков.
В понедельник, 22 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода без осадков. Ночью и утром возможны туманы, преимущественно в Карпатском регионе.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +10…+15°, а днем достигнет +22…+27°.
Погода в Киеве и области
В Киеве и области 22 сентября также будет небольшая облачность, без осадков. Ветер - преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по Киевской области ночью опустится до +10...+15°, а днем прогреется до +22...+27°. В Киеве ночью ожидается +13...+15°, днем — +25...+27°.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в сентябре . Начало сентября в Украине было достаточно теплым, однако похолодание ожидается уже с третьей декады месяца.