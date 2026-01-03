Погода показывает характер: температурные качели 4 января разделят страну пополам

В воскресенье в Украине ожидается мокрый снег, морозы и гололед / © Pixabay

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз на ближайшие сутки. Воскресенье 4 января принесет усложнение погодных условий в ряде областей из-за осадков и налипания мокрого снега. Синоптики также предупреждают об опасности на дорогах — большинство регионов скуют гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Где будут осадки

Атмосферный фронт повредит погоду в большинстве регионов страны. В южных, восточных и центральных областях ожидается мокрый снег и дождь.

В этих регионах синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололедицы на проволоках и деревьях. Также на юго-востоке будет ветрено — ожидаются порывы 15-20 м/с.

На остальной территории, в западных и северных регионах, без существенных осадков, но облачно.

Важное предупреждение для водителей: на дорогах страны, кроме южной части, местами образуется гололедица.

Температурный режим: возврат морозов

Температура воздуха будет существенно отличаться в зависимости от региона:

Основная часть страны: ночью ударят морозы 5–10° , днем ожидается 0–5° мороза .

Карпаты: здесь будет самое холодное — ночью 8–13° мороза .

Юг и юго-восток: здесь теплее всего — ночью от 3° мороза до 2° тепла, а днем воздух прогреется до 1–6° тепла (в Крыму до 9° тепла).

Погода 4 января / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В столице 4 января будет сухо, но холодно.

Киев: ночью 6–8° мороза, днем 1–3° ниже нуля.

Область: ночью 5–10° мороза, днем 0–5° со знаком минус.

На дорогах Киевщины и столицы местами ожидается гололед, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют, что в январе 2026 года средняя месячная температура будет ниже нормы. Тем не менее, количество осадков в первый месяц нового года не будет превышать норму.