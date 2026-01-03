- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 2 мин
Погода показывает характер: температурные качели 4 января разделят страну пополам
В воскресенье, 4 января погода в Украине будет неоднородной. Пока на юге и востоке будет каша с дождя и мокрого снега, север и запад начнет подмораживать.
Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз на ближайшие сутки. Воскресенье 4 января принесет усложнение погодных условий в ряде областей из-за осадков и налипания мокрого снега. Синоптики также предупреждают об опасности на дорогах — большинство регионов скуют гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Где будут осадки
Атмосферный фронт повредит погоду в большинстве регионов страны. В южных, восточных и центральных областях ожидается мокрый снег и дождь.
В этих регионах синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололедицы на проволоках и деревьях. Также на юго-востоке будет ветрено — ожидаются порывы 15-20 м/с.
На остальной территории, в западных и северных регионах, без существенных осадков, но облачно.
Важное предупреждение для водителей: на дорогах страны, кроме южной части, местами образуется гололедица.
Температурный режим: возврат морозов
Температура воздуха будет существенно отличаться в зависимости от региона:
Основная часть страны: ночью ударят морозы 5–10°, днем ожидается 0–5° мороза.
Карпаты: здесь будет самое холодное — ночью 8–13° мороза.
Юг и юго-восток: здесь теплее всего — ночью от 3° мороза до 2° тепла, а днем воздух прогреется до 1–6° тепла (в Крыму до 9° тепла).
Погода в Киеве и области
В столице 4 января будет сухо, но холодно.
Киев: ночью 6–8° мороза, днем 1–3° ниже нуля.
Область: ночью 5–10° мороза, днем 0–5° со знаком минус.
На дорогах Киевщины и столицы местами ожидается гололед, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.
Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют, что в январе 2026 года средняя месячная температура будет ниже нормы. Тем не менее, количество осадков в первый месяц нового года не будет превышать норму.