Погода продолжает нагреваться: где в Украине 30 июня ожидаются аномальные температуры

Украинцев предупреждают об аномальной жаре / © Associated Press

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Последний день июня в Украине будет аномально жарким.

Попрогнозусиноптика Натальи Диденко, максимальная температура воздуха 30 июня ожидается в западных областях, где столбики термометров поднимутся до аномальных +33…+38 градусов тепла. На севере, в центре и на юге страны воздух прогреется до 30–35 градусов, и только на востоке и в Сумской области будет немного прохладнее — от +26 до +29 градусов тепла.

Как отмечает синоптик, в целом на большей части территории Украины будет преобладать сухая погода. Кратковременные дожди с грозами возможны только ночью в центральных регионах, а вечером 30 июня осадки дойдут до крайнего запада.

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По словам Диденко, жара продлится ещё несколько дней: первое ослабление ожидается 2 июля в западных областях, а в течение 3–4 июля прохлада охватит остальную часть страны.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что мощный антициклон из субтропиков в сочетании с летним солнцем продолжает сильно нагревать воздух. Из-за продолжительной жары почва стремительно высыхает, в воздухе скапливаются вредные вещества, а в лесах и на полях серьезно возрастает угроза масштабных пожаров.

Метеоролог предупреждает, что такая сильная жара создает условия для опасных погодных явлений. Когда атмосфера настолько перегрета, она становится крайне нестабильной, поэтому погода может внезапно и резко ухудшиться.

По его прогнозу, днём ожидается максимальный температурный пик: в большинстве регионов столбики термометров покажут от +30 до +34 градусов, а в отдельных местах будет жарко — до экстремальных +35…+37 градусов тепла.

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По данным Украинского гидрометцентра, 30 июня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в восточных областях, днём в южной части местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Днём в Закарпатье и Прикарпатье возможны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В связи с такими метеорологическими явлениями в этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о граде и шквалах со скоростью 15–20 м/с в отдельных регионах Украины 30 июня / © Укргидрометцентр

На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков.

Ветер будет северный, северо-восточный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23 градусов тепла. Днём ожидается от +29 до +34 градусов тепла. На западе и юго-западе страны сильная жара +35…+38. В восточных областях ночью +15…+20, днём +24…+29.

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Погода в Украине 30 июня / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 30 июня.

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