Погода продолжает поражать: синоптики сказали, когда наступит настоящая зима

Без дождей и снега, но с густыми туманами.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине. Говорят, в ближайшее время ожидать существенных изменений не стоит. Однако уже в пятницу возможны первые заметные осадки.

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Погода 4 декабря

Погода в Украине в ближайшие дни не планирует претерпеть существенных изменений. Атмосфера, отмечая нестабильность вокруг, решила поддержать синоптическое равновесие, так что 4 декабря можно ожидать схожие условия, как и накануне. Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, осадков 4 декабря в Украине не будет, однако из-за туманов будет плохой видимость. Они заменят дожди, создавая атмосферу типичного облачного месяца. Ветер будет слабым, юго-восточному направлению.

"Температура воздуха опять же особо не меняется. В течение дня в Украине ожидается от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму +4+6, на юге Крыма до +6+10 градусов."

В Киеве 4 декабря без существенных осадков, ночью -1-3 градуса, днем около нуля. Первые более заметные осадки появятся на Николая, 6-го декабря.

Когда придет настоящая зима

В то же время синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой. Морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь. По его данным, первая декада месяца пройдет под влиянием малоподвижных процессов, однако ближе к середине декабря ожидается усиление циклонической активности, охватившей большую часть Европы.

"Это приведет к резким колебаниям температуры, порывистому ветру и значительным осадкам в виде мокрого снега и дождя"

В этот период, по его данным, температура воздуха превысит норму примерно на 2-6 градусов, а затем значительно похолодает.

"После 20 декабря прогнозируется поступление холодного арктического воздуха с северо-запада, что приведет к похолоданию. Однако его сила и продолжительность пока остаются неопределенными".

В целом, по его данным, декабрь этого года станет классическим переходным периодом от осени до зимы. Однако на юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере, поскольку средняя температура здесь будет выше 0 °С.

"Несмотря на это, в течение месяца возможны кратковременные периоды морозной погоды. На остальной территории страны среднемесячная температура ожидается в пределах -1...-4 °С, а в высокогорных районах Карпат — местами до -5...-7 °С, что соответствует многолетним нормам"

Погодные рекорды 2024

Напомним, что погода в 2024 году побила все рекорды. Изменение климата повлияло и на изменение температуры в нашей стране. Эксперт по климатической политике Евгения Засядько в интервью Главреду рассказала, что теплый период в Украине будет увеличиваться. Мы будем наблюдать сокращение осеннего и весеннего периода, в то время как лето, наоборот, будет увеличиваться.

"На самом деле, эти изменения наблюдаются не только в Украине, но и по всему миру. Глобальная температура продолжает повышаться, каждый год становится теплее предыдущих. Поэтому вопрос остается актуальным. Сейчас проходят мировые климатические переговоры."

Эксперт говорит, что о глобальной температуре можно сказать, что она будет расти. Но будет ли само потепление, или, возможно, следующий год будет, наоборот, прохладнее предыдущих – здесь уже вопрос. Скорее всего, в следующем году будут наблюдаться пики потепления и все равно будет самое жаркое.

"Проявление изменения климата – это то, что погода становится достаточно нестабильной. У нас происходят резкие изменения погодных условий, температура резко снижается или повышается с +45 до +20 градусов в течение нескольких дней. Поэтому будут как жаркие, так и холодные дни".

Какой будет зима в Украине 2024-2025

Евгения Засядько также рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, несмотря на глобальное потепление, морозы все-таки ожидаются.

"На самом деле по данным ученых нам все равно стоит ожидать, что в Украине будут холодные периоды зимой, то есть меньше -15 градусов. Остаются мини сезоны, но они уже не будут такими, как мы привыкли, когда у нас в течение трех месяцев зима, осень, лето и весна с более четкими распределениями температуры."

Эксперт надеется, что у нас будут осадки зимой, потому что это сильно влияет на то, насколько будут наполнены реки весной, ведь Украина не является страной, которая наиболее обеспечена водой. Поскольку большинство воды мы используем именно из рек, наличие осадков достаточно сильно влияет на нашу жизнь.

Какая температура будет зимой

Этой зимой средняя температура воздуха будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы. Она будет колебаться в пределах от +5 до –5 градусов. В целом, как отмечает метеорологиня Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Эксперт отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Птуха напомнила, что в течение осеннего периода наблюдалась тенденция выше климатической нормы температур.

Что одевать, чтобы не мерзнуть

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни не планирует претерпеть существенные изменения. Атмосфера, отмечая нестабильность вокруг, решила поддержать синоптическое равновесие, так что 4 декабря можно ожидать схожие условия, как и сегодня.

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