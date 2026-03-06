- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода резко изменится: часть Украины накроют мокрый снег и дождь
6 марта в Украине будет преобладать без осадков, однако в некоторых регионах возможны мокрый снег и дождь. Температура днем поднимется до +11° на западе.
Сегодня, 6 марта, погодные условия в Украине будут формировать поле повышенного атмосферного давления, которое будет поступать из Западной Европы. В целом, по стране ожидается преимущественно сухая погода, однако местами возможны осадки.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы атмосферный фронт принесет небольшой мокрый снег и дождь в северо-восточные регионы и большинство центральных областей.
Днем осадки могут переместиться на юго-восток Украины.
До 8° мороза: где будет холодно
В верхних слоях атмосферы в страну будет поступать прохладный воздух с северных направлений, что повлияет на температурный режим.
В ночные часы температура воздуха составит от +3° до -2°, а в Карпатах прогнозируется 3-8° мороза. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+6°.
Теплее всего будет в западных областях и на юге Одесской области, где воздух прогреется до +6…+11°.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, на целые области Украины сует большая вода, а температура прыгнет вверх.
Такой прогноз синоптики предоставили на март. Луна готовит температурные сюрпризы: от ночных -8 в горах до весенних +11 в Одесской области.
Синоптики также предостерегают водителей из-за гололеда, а туристов из-за значительной лавинной опасности в Карпатах.