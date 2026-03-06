Погода резко изменится: часть Украины накроют мокрый снег и дождь

Погода в Украине 6 марта / © ТСН

Сегодня, 6 марта, погодные условия в Украине будут формировать поле повышенного атмосферного давления, которое будет поступать из Западной Европы. В целом, по стране ожидается преимущественно сухая погода, однако местами возможны осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр .

Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы атмосферный фронт принесет небольшой мокрый снег и дождь в северо-восточные регионы и большинство центральных областей.

© Укргидрометцентр

Днем осадки могут переместиться на юго-восток Украины.

До 8° мороза: где будет холодно

В верхних слоях атмосферы в страну будет поступать прохладный воздух с северных направлений, что повлияет на температурный режим.

В ночные часы температура воздуха составит от +3° до -2°, а в Карпатах прогнозируется 3-8° мороза. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+6°.

Теплее всего будет в западных областях и на юге Одесской области, где воздух прогреется до +6…+11°.

