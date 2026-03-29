Погода резко изменится: Украину накроет циклон с осадками

Синоптики предупреждают о циклоне

Начало апреля в Украине будет изменчивым. Погода начнет меняться, ведь на территорию страны надвигается циклон, который принесет осадки и неустойчивую атмосферу. В то же время в большинстве регионов сохранится относительно теплая погода.

Об этом сообщает meteoprog.

По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе, с 30 марта по 5 апреля, из-за снижения атмосферного давления и активизации атмосферных фронтов количество дождей возрастет, особенно на западе и юге. Временами осадки могут быть значительными, а в Карпатах не исключен мокрый снег.

Погода в Украине на следующую неделю

В целом, по Украине будет преобладать облачная и влажная погода с периодическими дождями и туманами. На западе страны станет прохладнее из-за поступления воздуха с севера Европы. В то же время в центральных, южных и восточных областях температура будет оставаться достаточно высокой и даже будет превышать климатическую норму для начала апреля.

Синоптики уточняют, что на старте недели пройдут дожди почти по всей территории Украины. Исключение — ночные часы на севере и в большинстве западных областей.

Температура воздуха будет составлять ночью +3…+8°C, днем +9…+14°C, а на западе днем +6…+11°C. Тем временем в южных и восточных регионах теплее: ночью +6…+11°C, днем +14…+19°C.

В горных районах ожидается прохладная погода: ночью до 0…+5°C, днем +2…+7°C, с возможным мокрым снегом.

Ветер будет северо-западным направлением со скоростью 5-10 м/с. При осадках видимость на дорогах может снижаться до 1-3 км.

Синоптики предупреждают: начало апреля принесет контрастную погоду — сочетание тепла, дождей и локального похолодания, поэтому следует быть готовыми к резким изменениям условий.

