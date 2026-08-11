Погода резко изменится уже 12 августа: где в Украине станет прохладнее

Большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта / © Наталия Диденко / Facebook

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В среду, 12 августа, большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта, из-за чего жара ослабнет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, в большинстве областей температура воздуха снизится до +21…+26 градусов. В то же время, на юге и юго-востоке еще будет жарко — около +28…+31 градуса.

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«Завтра, 12 августа, большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Поэтому сегодняшняя жара ослабнет в среду до +21…+26 градусов», — отметила Диденко.

Вечером 11 августа и в ближайшую ночь атмосферный фронт принесет кратковременные грозовые дожди. Однако днем 12 августа существенных осадков в Украине не прогнозируется.

Какая будет погода в Киеве

В столице дождь возможен вечером 11 августа и ночью. Днем в среду будет сухо и солнечно, температура снизится до +23 градусов.

«В Киеве также дождь благодатный возможен сегодня вечером и в ближайшую ночь, днем 12 августа будет роскошная погода, ожидается ослабление жары до +23 градусов и солнышко с белыми облаками», — написала синоптик.

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По прогнозу Диденко, комфортная погода продержится в Украине несколько дней, однако уже в выходные жара снова начнет возвращаться.

Раньше мы писали о том, что Украине грозит дефицит воды. Из-за аномального потепления, изменения характера осадков и разрушения Каховского водохранилища уровень водного стока в реках Украины может упасть на 25%, подвергнув наибольшему риску южные и восточные области страны.

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