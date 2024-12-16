Погода резко изменится: в Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях. Говорят, что 16 декабря кое-где порывы ветра могут достигать почти 30 метров в секунду. Что еще ожидать от погоды сегодня и каких температурных показателей следует ожидать в течение этой недели.

Об этом в эксклюзиве TSN.UA рассказала Людмила Труфин.

Сложные погодные условия

Новая рабочая неделя для украинцев началась со штормового предупреждения. Согласитесь, что выходить на улицу зимой и так не всегда хочется, а когда на улице делается такое – единственное желание остаться дома в теплом одеяле. Тем не менее что ожидать от погоды сегодня – стоит знать каждому. Итак, как вы поняли, 16 декабря в Украине ожидаются сложные погодные условия — это штормовой ветер до 15-22, кое-где до 25 метров в секунду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В связи с перемещением атмосферных фронтов с северо-запада Европы, сменой холодной воздушной массы на более теплую, в большинстве областей Украины пройдут снег, мокрый снег и дождь. Возможны гололедица, на дорогах ситуация будет непростой".

Температура воздуха начнет повышаться и уже сегодня ожидается не просто оттепель, а в течение дня до +4+7 градусов, только в восточных областях 0+4 градуса. В Киеве ожидается сильный штормовой ветер, до 17-22, кое-где до 25 метров в секунду. Пройдет мокрый снег, который перейдет в дождь, на дорогах и тротуарах будет сложная ситуация. Температура воздуха в столице повысится до 5 градусов.

"Понятно, что такое резкое изменение погоды может повлиять на метеозависимых, ухудшить состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами, провоцировать ДТП и т.д. Однако надеюсь, что все внимательно прочли прогноз погоды и уже думают, как минимизировать возможные негативные синоптические воздействия и обратили внимание внимания, что посреди непогоды все же светлым островком светит слово "потепление".

Между тем специалисты Укргидрометцентра предупредили, что в Киеве сегодня ожидаются порывы ветра до 28 м/с, а это ІІ уровень опасности, оранжевый. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта. В КГГА напомнили основные рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра.

"Все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт; в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии".

Прогноз погоды на неделю

Однако, по данным метеоролога Игоря Кибальчича, шквальный ветер в ближайшие дни утихнет. В ближайшие дни существенно повысится температура воздуха во всех регионах, особенно в западных и южных областях.

"Во вторник, 17 декабря, в Украине сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, на Левобережье местами налипания мокрого снега. Ветер ночью северо-западный, 15-20 м/с, днем западный, 9-14 м /с, в центральных и западных регионах порывы 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +1...+6°С, в южных, центральных и западных регионах +2...+7°С, днем на юге +6...+11°С. В западных регионах пройдет небольшой дождь. 7 — 12 м/с, ночью возможны отдельные порывы, 15 — 17 м/с. …+8 °С, днем +6…+11 °С».

В четверг, 19 декабря, ночью в северной части страны, днем в восточных областях ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха на Левобережье ночью -1...-6°С, днем 0...+5°С; в остальных регионах ночью 0…+5 °С, днем +5…+10 °С. В пятницу в западных областях и местами в северной части страны местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно южной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +6...+11°С; в Карпатах около 0°С. На выходных погода будет такой:

"В субботу, 21 декабря, местами в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, только в западной части, а также на крайнем востоке и в Крыму преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3°С, днем +2...+7°С, в Крыму до +12°С; на протяжении суток -3…-8 °С. В воскресенье, 22 декабря, в северных и западных областях преимущественно без осадков, на остальных территориях пройдут дожди, в отдельных пунктах возможен туман., 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С. В Карпатах ночью -4...-9°С, днем -1...-6°С".

Как ездить по снегу

Как видим, в течение этой недели зима кое-где будет радовать украинцев снегом, местами с налипанием. Именно такие погодные условия часто становятся причиной ДТП. Безопасность поездок по снегу часто зависит не столько от оборудования автомобиля, сколько от того, как водитель управляет им. Но следует признать: если водитель не будет совершать грубых ошибок, современная машина вывезет его из многих сложных ситуаций.

Тот снег, который уже немного мешал вам в воздухе, ограничивая видимость, теперь лежит на дороге и мешает колесам – держаться за асфальт, отталкиваться от него и поворачивать влево-вправо там, где нужно.

При этом снег, который лежит на дороге, имеет несколько видов: во-первых, свежий, рыхлый, во-вторых, старый, уже перемолотый колесами, и в-третьих, мокрый, перемешанный с водой – на него еще говорят шуга или снежная каша. Все три усложняют управление машиной, вдобавок первые два могут скрывать под собой откровенный лед, говорится в материале РБК-Украина. За долгие годы зимней эксплуатации водительское сообщество выработало следующие приемы снежной безопасности:

Все нужно делать плавно. Увеличивать и сбавлять обороты двигателя, поворачивать руль, давить сцепление и тормозить – все нужно делать без резких движений. Потому что, во-первых, снег может прятать под собой лед, а во-вторых, при резких маневрах колеса могут зарыться глубже, машина забуксует или застрянет.

Старайтесь ехать с равномерной скоростью, не злоупотребляя игрой акселератором. Опасность любого снега в том, что ведущие колеса при смене оборотов могут легко забуксовать или сорваться в занос. По той же причине не стоит лишний раз останавливаться.

Устраните все источники звука в салоне: музыку, вентилятор обогревателя, разговоры пассажиров. Это поможет вам услышать, когда обороты двигателя лишатся синхронности со скоростью движения – что является первым признаком буксования. Если вовремя не заметить начало буксировки, машина либо засядет в снегу, либо попадет в занос. Сказанное не касается моделей с бесступенчатым вариатором CVT, а на остальных "автоматах" на сложных участках (с глубоким снегом) лучше зафиксировать одну передачу".

Следующий совет – трогаться максимально аккуратно. Возможно, используйте для этого вторую передачу, на автоматах используйте принудительное включение второй передачи или W (winter – зима) – иначе машина может забуксовать или зарыться.

Если же вы забуксовали, не давите на газ. Немедленно прекращайте буксовку, чтобы под колесами не образовались лунки. Плавно трогаясь, раскатайте автомобиль вперед-назад, включая то первую, то заднюю передачу. Накатив таким образом чистую дорожку (путь) длиной в полметра, разгоняйтесь по ней и выезжайте вперед или назад.

Палатки снега преодолевайте сразу. Но будьте уверены, что по ту сторону снежного препятствия нет никакой опасности, потому что остановиться там сразу вам вряд ли удастся. И избегайте преодолевать палатки и сугробы колесами одной стороны (только левыми или только правыми) – на скорости въезжайте в снег только обеими сторонами сразу, иначе машину может развернуть.

Движение по заснеженной и скользкой дороге часто требует повышенного внимания, определенной реакции рулем и педалями. Поэтому стоит особо позаботиться об удобствах для водителя: установите комфортную температуру, обеспечьте прозрачность окон, снимите тяжелую и громоздкую зимнюю одежду. Так вам будет проще замечать опасность, легче управлять и переносить ноги с педали на педаль, воспринимать колебания кузова и аудиоинформацию о работе силового агрегата и колес.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 17 декабря в Украине ожидаются дожди, а на северо-востоке – мокрый снег из-за влияния атмосферных фронтов.

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