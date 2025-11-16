Погода резко изменится: в Украине ожидают как до +18 °С, так и мокрый снег — синоптик

Синоптики предупреждают о неустойчивой погоде в Украине / © iStock

В течение новой недели на территории Украины ожидается неустойчивая погода. Атмосферные процессы над Европой повлекут за собой изменения температуры, давления и выпадения осадков в большинстве областей.

Об этом синоптик Игорь Кибальчич сообщил 16 ноября.

Понедельник, 17 ноября

Ночью возможны дожди в северных, центральных и восточных регионах, днем — преимущественно на западе. Ветер южного или юго-западного направления, кое-где с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью +3…+9 °С, днем +9…+14 °С, на юге и Прикарпатье до +18 °С.

Вторник, 18 ноября

Небольшие дожди ожидаются на западе, днем распространятся на северные и центральные области. На юго-западе возможен туман. Температурный фон: ночью +5…+11 °С, в западной части местами до –2 °С; днем +12…+17 °С, на западе и севере +2…+7 °С.

Среда, 19 ноября

Осадки прогнозируются в большинстве регионов: дождь, местами мокрый снег на северо-западе. Самое сухое будет на юго-востоке. Температура в западных и северных областях — от -2 ° С ночью до +4 ° С днем; на остальной территории ночью +4…+11 °С, днем +5…+11 °С, в Крыму до +18 °С.

Четверг, 20 ноября

Ночью дожди охватят юг, центр и север, а днем сохранятся только на востоке. Температура в западных и северных областях будет составлять от –3 до +5 °С, в других регионах — +3…+10 °С.

Пятница, 21 ноября

Ожидается преимущественно малооблачная и сухая погода. Местами возможен туман. Температура ночью будет колебаться от –5 °С на севере и западе до +6 °С в центральных и южных областях; днем +2…+8 °С, в Крыму и на юге теплее — до +14 °С.

Суббота, 22 ноября

В западных областях — дождь и мокрый снег, возможно налипание снега и гололедица. Во второй половине дня осадки возможны также на севере. Температура на северо-западе — от –2 до +3 °С, на остальной территории ночью +2…+8 °С, днем +8…+13 °С, на юге и в Крыму — до +16 °С.

Воскресенье, 23 ноября

Ночью осадки возможны на юге и востоке, днем погода прояснится по всей стране. Температура ночью –2…+4°С, днем 0…+6°С.

