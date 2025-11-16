- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Погода резко изменится: в Украине ожидают как до +18 °С, так и мокрый снег — синоптик
Погода во второй половине ноября удивит украинцев.
В течение новой недели на территории Украины ожидается неустойчивая погода. Атмосферные процессы над Европой повлекут за собой изменения температуры, давления и выпадения осадков в большинстве областей.
Об этом синоптик Игорь Кибальчич сообщил 16 ноября.
Понедельник, 17 ноября
Ночью возможны дожди в северных, центральных и восточных регионах, днем — преимущественно на западе. Ветер южного или юго-западного направления, кое-где с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью +3…+9 °С, днем +9…+14 °С, на юге и Прикарпатье до +18 °С.
Вторник, 18 ноября
Небольшие дожди ожидаются на западе, днем распространятся на северные и центральные области. На юго-западе возможен туман. Температурный фон: ночью +5…+11 °С, в западной части местами до –2 °С; днем +12…+17 °С, на западе и севере +2…+7 °С.
Среда, 19 ноября
Осадки прогнозируются в большинстве регионов: дождь, местами мокрый снег на северо-западе. Самое сухое будет на юго-востоке. Температура в западных и северных областях — от -2 ° С ночью до +4 ° С днем; на остальной территории ночью +4…+11 °С, днем +5…+11 °С, в Крыму до +18 °С.
Четверг, 20 ноября
Ночью дожди охватят юг, центр и север, а днем сохранятся только на востоке. Температура в западных и северных областях будет составлять от –3 до +5 °С, в других регионах — +3…+10 °С.
Пятница, 21 ноября
Ожидается преимущественно малооблачная и сухая погода. Местами возможен туман. Температура ночью будет колебаться от –5 °С на севере и западе до +6 °С в центральных и южных областях; днем +2…+8 °С, в Крыму и на юге теплее — до +14 °С.
Суббота, 22 ноября
В западных областях — дождь и мокрый снег, возможно налипание снега и гололедица. Во второй половине дня осадки возможны также на севере. Температура на северо-западе — от –2 до +3 °С, на остальной территории ночью +2…+8 °С, днем +8…+13 °С, на юге и в Крыму — до +16 °С.
Воскресенье, 23 ноября
Ночью осадки возможны на юге и востоке, днем погода прояснится по всей стране. Температура ночью –2…+4°С, днем 0…+6°С.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали понижение температуры и мокрый снег уже с воскресенья, 16 ноября. В ряде регионов Украины погода существенно испортится.