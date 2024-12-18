Погода снова дарит сюрпризы: Украину накроет потепление

Хотя в Украину и пришло незначительное потепление и местами термометры показывают +10, зима является зимой, и заболеть сейчас проще простого. Синоптики рассказали, что 18 декабря над нашей страной будет преобладать теплая воздушная масса. Однако уже к концу недели ситуация изменится.

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Погода на сегодня

Декабрь пересек свой экватор и каждый день удивляет украинцев разной погодой. То заснежит, то дождет, то совсем все замерзнет и дорога превращается в лед. 18 декабря в Украине воздух станет свежим, хотя все равно будет преобладать теплая воздушная масса. В течение дня ожидается +2+6 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской 0+3 градусов. В западных областях и южной части +5+10 градусов. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Ветер будет оставаться северо-западным, порывистым, однако на западе, севере и в центре станет понемногу ослабевать, а вот в восточной части Украины и на юге еще местами порывы до 15-20 метров в секунду. Карта прогноза ветра внизу. Шапки не снимайте, хоть и будто теплее, однако лежать на Рождество дома с красным носом, раздраженным горлом и печальными глазами не стоит)"

В восточных областях и Сумской области возможен небольшой мокрый снег, на западе пройдут незначительные периодические дожди. На остальной территории Украины осадков не ожидается. В Киеве в среду без осадков, северо-западный ветер еще порывистый, некомфортный. Несколько снизится температура воздуха, ночью 0+2, днем в столице +2+4 градуса. А в конце этой недели погода будет такой:

"19-20 декабря снова потеплеет, а вот 20-21 декабря начнет температура воздуха снижаться. Вплоть до Рождества в Украине никаких особых морозов не предвидится. И хорошо)"

Пока мы имеем зимний период "с колебаниями" и эпизодическими проявлениями мороза. Перед выходными в нашу страну придет новый атмосферный фронт, но он будет малоактивным. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, представитель Украинского гидрометеорологического центра.

"У нас сейчас как раз процессы с северо-запада. Поэтому у нас поступают оттуда и атмосферный фронт и достаточно мощный градиент… Перепад давления, скажем так, велик. Потому что со стороны Скандинавии у нас поле пониженного давления. И это в его системе атмосферный фронт, который проходит через нас. А в то же время над Европой у нас поле повышенного давления.

По словам Птухи, 18-19 декабря уже усилится поле высокого давления с запада. Соответственно, без существенных осадков в большинстве регионов. Только на востоке и северо-востоке страны может быть небольшой дождь и мокрый снег.

"Температура в эти дни также у нас ночью от +4° до -3°. 19 декабря разве что ночью на левобережье может быть до -7°. За счет того, что будут прояснения"

В пятницу, 20 декабря, Украину ждет очередной атмосферный фронт, который придет с северо-запада, но он малоактивен.

"Это приведет к тому, что на выходных немного температурный фон может снизиться"

Какая будет погода в декабре

Между тем, метеоролог Игорь Кибальчич добавил, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой. Морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь.

В этот период, по его данным, температура воздуха превысит норму примерно на 2-6 градусов, а затем значительно похолодает.

В целом, по его данным, декабрь этого года станет классическим переходным периодом от осени до зимы. Однако на юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере, поскольку средняя температура здесь будет выше 0 °С.

Каким будет январь

Самым холодным зимним месяцем в Украине январь. Средняя температура в январе будет колебаться на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января с температурой +7°C, самым холодным днем будет 25 января, вот тогда и ударят морозы до -18°C. Однако снегопадов можно не ждать, синоптики говорят, что осадков в январе тоже будет немного, в основном их следует ожидать в период с 8 по 24 января.

Каким будет яростный

Текст: А вот февраль уже будет относительно прохладным. Средняя температура луны составит около 0°C. И если декабрь наоборот будет теплее прошлого года, будущий февраль обещает стать холоднее февраля 2024 на 4°C. На юге страны и в Закарпатье средняя за месяц температура воздуха будет положительной — +1... -2˚С и выше, а на северо-востоке до -3…-4˚С и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

В целом погода в Украине этой зимой может быть кардинально иной, чем в прошлый зимний период. Украинцам следует ожидать морозов до -20 градусов и метели. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду и сообщил, стоит ли ждать погодных аномалий в декабре.

Какая будет погода на Рождество

По словам Щедрина, в этом году Рождество и Новый год мы будем встречать с небольшим морозом. Днем будет около -5 градусов. Такая погода будет наблюдаться по всей стране, кроме Юга. А еще синоптик рассказал, что в январе стоит ждать метели.

Когда ударят морозы

А вот сильные морозы, по словам синоптика, следует ожидать во второй половине января. Зимой важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Следует придерживаться принципа многослойности. То есть одевать сразу несколько вещей одну поверх другой. Они могут быть тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться.

Новый год – без снега?

На прошлое Рождество и Новый год в Украине не было сильных морозов и снегопадов. Преобладала плюсовая температура. Днем иногда даже была выше +10 градусов. В этом году, говорят синоптики, ситуация сильно не будет отличаться. В восточных регионах страны 31 декабря будет теплая погода, не ниже -2˚С в ночное время. В центре Украины новогодняя ночь будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега. Жители западной Украины ближе к новогодним праздникам зимой будут радовать более крепкими морозами, а также новыми порциями снега. Для южных регионов страны прогноз погоды на Новый год сулит тихие и спокойные дни без мороза. В Киеве новогоднюю ночь прогнозируют теплой и дождливой.

Ранее предупредили украинцев о сложных погодных условиях. Говорят, что 16 декабря кое-где порывы ветра могут достигать почти 30 метров в секунду. Что еще ожидать от погоды сегодня и каких температурных показателей следует ожидать в течение этой недели.

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