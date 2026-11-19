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Погода снова готовит аномалию для Украины — прогноз на 20 ноября
В пятницу, по прогнозу синоптиков, днем температура поднимется до 15 градусов тепла.
Погода в Украине в пятницу, 20 ноября, будет преимущественно пасмурной во всех регионах. Дожди средней интенсивности накроют все регионы.
Об этом сообщил « Укргидрометцентр».
Погода на 20 ноября
В западных областях облачно, местами переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Средняя ночная температура воздуха +6+8 градусов, дневная +8+12 градусов.
В северных областях облачно, умеренно, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +5+7 градусов, дневная +6+9 градусов.
В центральных областях пасмурно, местами переменная облачность, умеренный дождь. Ночная температура +5+8 градусов, дневная +8+10 градусов.
В южных областях переменная облачность, умеренный, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +9+11 градусов, дневная +13+15 градусов.
В восточных областях пасмурно, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +5+8 градусов, дневная +9+11 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что зима 2026–2027 годов в Украине ожидается несколько теплее климатической нормы (в среднем на 1–2 °C выше многолетних значений), однако погода будет изменчивой и контрастной. При вторжении арктического воздуха в отдельных регионах ночная температура может опуститься до -20 °C.