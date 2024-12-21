Погода снова поражает: какими будут выходные в Украине

Наступили долгожданные выходные и каждый из нас задумывается над тем, как провести эти дни лучше. Синоптики говорят, что в этот раз погода в Украине будет способствовать прогулкам – будет тепло. Однако иногда все же ожидаются осадки и незначительное похолодание.

Все подробности погодных капризов – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ ПОРАЗИТ ВСЕХ! Прогноз по Украине!

Аномально теплая погода

В ближайшие дни в Украине ожидается аномально теплая погода и дожди. Что мы будем видеть за окном, будет определять гребень высокого давления с юго-запада Европы, а также малоподвижный черноморский циклон. Пройдут осадки преимущественно в виде дождя и туманов, местами с мокрым снегом, на юге, в центре и на востоке Украины временами значительные. Температура воздуха ожидается достаточно высокой с незначительным похолоданием в западных и северных регионах, сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

"Суббота, 21 декабря: В западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь в Карпатах и в Прикарпатье ночью пройдет небольшой снег/мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит -3…+2 °С, днем 0…+5 °С. В северных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. небольшой, местами умеренный дождь. Возможен туман. Температура воздуха в течение суток. будет колебаться в пределах +1…+6 °С."

На юге страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь, днем ожидается умеренный дождь, в Крыму без существенных осадков. Температура воздуха ночью. +8 °С, днем +5… +10 °С, в Крыму +10… +15 °С. В восточной части Украины ночью ожидается без существенных осадков, днем пройдут дожди, за исключением Луганской области. Температура воздуха в ночное время составит -2… +3 °С, в дневной +1… +6 °С. А вот в воскресенье погода будет такой:

Воскресенье, 22 декабря: В западных регионах страны ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 °С, днем -1...+ 4 °С. В Карпатах в течение суток -3...-8 °С. Ожидается мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем 0...+5. °С."

В южных областях и Крыму ночью пройдут осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с, в Одесской и Николаевской областях порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днем +1...+6°С, в Крыму до +9°С. В восточной части страны ожидается дождливая погода на протяжении всех суток. Кое-где возможен туман. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем 0...+5°С.

Как ездить по снегу

Как видим, в течение выходных зима кое-где будет радовать украинцев снегом, местами с налипанием. Именно такие погодные условия часто становятся причиной ДТП. Безопасность поездок по снегу часто зависит не столько от оборудования автомобиля, сколько от того, как водитель управляет им. Но следует признать: если водитель не будет совершать грубых ошибок, современная машина вывезет его из многих сложных ситуаций. Тот снег, который уже немного мешал вам в воздухе, ограничивая видимость, теперь лежит на дороге и мешает колесам – держаться за асфальт, отталкиваться от него и поворачивать влево-вправо там, где нужно. При этом снег, который лежит на дороге, имеет несколько видов: во-первых, свежий, рыхлый, во-вторых, старый, уже перемолотый колесами, и в-третьих, мокрый, перемешанный с водой – на него еще говорят шуга или снежная каша. Все три усложняют управление машиной, вдобавок первые два могут скрывать под собой откровенный лед, говорится в материале РБК-Украина. За долгие годы зимней эксплуатации водительское сообщество выработало некоторые приемы снежной безопасности.

Следующий совет – трогаться максимально аккуратно. Возможно, используйте для этого вторую передачу, на автоматах используйте принудительное включение второй передачи или W (winter – зима) – иначе машина может забуксовать или зарыться. Если же вы забуксовали, не давите на газ. Немедленно прекращайте буксовку, чтобы под колесами не образовались лунки. Плавно трогаясь, раскатайте автомобиль вперед-назад, включая то первую, то заднюю передачу. Накатив таким образом чистую дорожку (путь) длиной в полметра, разгоняйтесь по ней и выезжайте вперед или назад. Палатки снега преодолевайте сразу. Но будьте уверены, что по ту сторону снежного препятствия нет никакой опасности, потому что остановиться там сразу вам вряд ли удастся. И избегайте преодолевать палатки и сугробы колесами одной стороны (только левыми или только правыми) – на скорости въезжайте в снег только обеими сторонами сразу, иначе машину может развернуть.

Погода на Рождество

До Рождества остаются считанные дни, так что синоптики уже спрогнозировали какой погоды ожидать праздников. Наталья Птуха отметила, что 25 декабря зимой за окном ждать не стоит.

Вечером 24 декабря и 25 декабря атмосферные фронты с юго-запада могут вызвать осадки в западных, частично центральных и северных областях. Учитывая температурные показатели, скорее всего, это будет дождь и мокрый снег. Впрочем, этот прогноз еще будет уточняться, предупредила синоптика.

Погода на Новый год

На прошлое Рождество и Новый год в Украине не было сильных морозов и снегопадов. Преобладала плюсовая температура. Днем иногда даже была выше +10 градусов. В этом году на Новый год сильных морозов тоже не будет, отметила Наталья Птуха и предупредила, что делать точные прогнозы на эти дни рано.

По словам синоптикини, возможно определенное снижение температуры 31 декабря и 1 января "за счет процессов с северо-запада, несколько прохладнее".

Ранее речь шла о том, что есть намеки на приход настоящей зимы в ближайшее время. Синоптики сообщили, сколько осадков будет до конца недели и когда температура снизится до -9 градусов.

Читайте также: