Погода снова поражает: свежий прогноз по Украине

Новую рабочую неделю встретил украинцев без осадков, но в то же время облачно.

Вся осень в Украине была относительно теплой, даже ноябрь продолжает удивлять погоду. Рабочая неделя началась хоть и облачно, но без осадков, похожий день будет и 12 ноября.

Чего ждать от всей текущей недели, где температура будет радовать, а кому следует одеваться теплее и когда начнутся дожди и снегопады – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Прогноз на неделю

Как отмечают синоптики, 12 ноября удержится погода без осадков, такой прогноз обнародовали на сайте Meteoprog, там отмечают, что только на юге Одесщины возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно восточной четверти, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2°С, на юге +1...+6°С; днем +3...+8°С, на юге местами до +11°С.

В среду, 13 ноября, ночью в Одесской области, днем местами в Кировоградской и Черкасской областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1°С, на юге +1...+4°С; днем +2… +7 °С, в южной части и в Крыму +8… +11 °С.

В четверг, 14 ноября, ночью в Крыму, утром и днем в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются дожди; на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°С, на юге +3...+8°С; днем +3...+8°С, в Крыму местами до +10°С.

В пятницу, 15 ноября, ночью на юго-востоке и в Крыму ожидаются умеренные, местами сильные дожди; в северных и западных регионах пройдут дожди с мокрым снегом. Днем в большинстве регионов страны ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, в Карпатах умеренный снег. Ветер будет преобладать в западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0… +5 °С, на юге и в Приазовье +2… +7 °С; в дневные часы +3...+8°С, в Одесской области до +10°С.

В субботу, 16 ноября, ночью в Крыму снова ожидаются умеренные дожди, в северных и восточных регионах пройдет небольшой дождь и мокрый снег. В остальных областях пройдет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°С, в Карпатах -3...-8°С; днем +1...+6°С. А вот в воскресенье, 17 ноября, в Украине существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1°С, в Карпатах -2...-7°С; днем +4...+9°С, в Одесской области до +11°С.

Надвигается ли холод

Свой прогноз дала и синоптикиня Наталья Диденко, она подтвердила, что на Украину надвигаются дожди, поэтому советует украинцам одеваться теплее.

"Значительная часть континентальной Европы нежится в объятиях высокого атмосферного давления. Антициклональное масштабное поле с центрами от западного Azzedine до восточного Zayyan (карта внизу) организует везде, включая Украину, сухую погоду. Так у нас и завтра будет. Разве что 12 ноября туман будет добавлять немного типичной осенней погоды. в течение дня вторник будет составлять невысокие, но все еще благоприятные для нормального эстетического вида граждан, градусы — ожидается 3-8 тепла, на юге местами до +10 градусов. градусов. 13-14 ноября в Украине побродят осадки — дождь и мокрый снег. — напишу, как освободится мое рабочее место. Пока Тася спит в синоптическом кресле, я тыкаю одним пальцем текст в телефоне и едва рассматриваю прогностические карты.

Будут и магнитные бури

А по предварительным прогнозам ученых, на этой неделе космическая погода вновь представляет лицам, чувствительным к ее перепадам, богатую палитру своих проявлений в виде всех уровней влияния геомагнитной напряженности, обогащенную еще и штормовым событием на Солнце. По предварительному прогнозу, сначала слабый уровень геомагнитной напряженности учёные прогнозируют только 14 и 17 ноября. В эти дни лица с повышенной чувствительностью к воздействию магнитосферы могут ощущать повышенную утомляемость и слабость, снижение иммунитета, головные боли, раздражительность, психическую нестабильность. Умеренный уровень геомагнитной напряженности ожидается 11, 13 и 15 ноября. В эти дни лица, чувствительные к воздействию магнитосферы, могут страдать от бессонницы и неприятных сновидений, повышенной чувствительности к электромагнитным излучениям, усилению хронических заболеваний, снижению работоспособности, сонливости, нарушению пищеварения и аппетита, ухудшению физической выносливости.

Сильный уровень геомагнитной напряженности следует ожидать 16 ноября. В этот день лица, чувствительные к воздействию магнитосферы, могут испытывать повышенную тревожность, головокружение и чувствительность к изменениям атмосферного давления. Штормовое событие на всемирном Светили, по предсказаниям астрофизиков, произойдет 12 ноября. Поэтому в этот день людей, чувствительных к воздействию магнитосферы, могут преследовать головные боли и головокружение, повышенная чувствительность к изменениям атмосферного давления. Ну и что любопытно, обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что в ноябре тепло еще удержится в Украине. А вот продлится месяц по-разному: чем дальше к северу и востоку, тем раньше придет холод. А вот холодать начнёт во второй декаде, температура к концу месяца постепенно снизится от +6-7 до +3-4 градусов днем и от 0-3 градусов тепла до 1-2 градусов мороза ночью. С холодами придут осадки, вся третья декада ожидается мокрой, пройдут дожди с мокрым снегом. Больше всего будет дождь на Буковине и Хмельнитчине. А вот на севере погода в ноябре будет разной.

Тепло идет

"Температурные качели" в течение первой десятидневки прогнозируются и в центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская. Здесь ноябрь начался с +12-13 градусов днем, дальше несколько дней синоптики прогнозируют, что будет +5-7, а затем тепло еще немного вернется и будет снова +9-11. Ночью холоднее на 5-7 градусов, будет немного дождь. Но уже после 12 ноября прогнозируют, что тепло уйдет.

Когда накроет снегом

В восточных областях – это Харьковская, Донецкая и Луганская – ноябрь вступил в свои права уже на третий день. Дневная температура быстро упала с +10-12 градусов до +5-6, синоптики говорят, что так будет в течение двух недель. В дальнейшем похолодает еще на 2-3 градуса, а учитывая, что небо часто будет малооблачным, ночью ожидаемые заморозки до -2 градусов. Осадков в регионах прогнозируется мало, и они будут незначительными. Лишь в третьей декаде будет дождь больше, особенно на Харьковщине, иногда будет пролетать снег. Южные области встретят ноябрь комфортными температурами. Однако дальше прогнозируют похолодание. Синоптики и назвали дату, когда юг накроет снегом.

Прогнозы отличаются

По всей видимости, прогнозы "Укргидрометцентра" и погодных сайтов отличаются: специалисты-метеорологи ожидают незначительное потепление во второй половине ноября, которое будет сопровождаться дождями. А интернет-синоптики обещают постепенное похолодание в течение месяца, а ближе к зиме – дожди с мокрым снегом по всей Украине, даже в южных областях.

Напомним, в Украину 12 ноября прибудет опасное "грязное облако" из Европы. 15 ноября его влияние охватит все западные области и часть центральных.

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