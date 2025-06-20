Погода снова удивит: синоптик предоставил неутешительный прогноз на выходные

В ближайшие выходные в Украине ожидается похолодание и осадки

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В ближайшие выходные, 21 и 22 июня, большинство регионов Украины ожидает ощутимое похолодание и нестабильная погода. Температурные показатели будут существенно ниже климатической нормы.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Грядущее похолодание: влияние атмосферных масс

По словам синоптика, начало третьей декады июня ознаменуется достаточно холодной погодой, порывистым ветром и периодическими осадками. Это связано с преобладанием северных воздушных масс, а также активизацией атмосферных фронтов и циклонической деятельности. Среднесуточная температура воздуха во многих областях страны окажется на 4 — 6 °С ниже средних многолетних показателей. Относительно более теплая и стабильная погода останется только в южных регионах, в Крыму и на Закарпатье.

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Подробный прогноз на 21-22 июня

Суббота, 21 июня:

Запад: Небольшие дожди возможны ночью на Полесье и днем на Винниччине, без осадков.

Север: В течение суток ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами с грозами днем.

Ветер северо - западный, 7-12 м/с.

Юг: Ночью без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди.

Ветер: северо-западный, 7-12 м/с.

Воскресенье, 22 июня:

Западно: Ночью без осадков, днем кратковременные дожди.

Север: Ночью без существенных осадков.

Центр: Ночью без осадков. Днем кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с.

Юг: Теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ветер: северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды в Украине.