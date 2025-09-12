- Дата публикации
Погода удивит украинцев: прогноз на 13-14 сентября
Осень еще будет радовать теплом – уже 17 сентября в Украину придут похолодание и дожди.
В Украине в выходные ожидается теплая погода. В дневные часы температура поднимется до +20…25°С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, ночью будет +10…15°С, а в Сумской, Харьковской области даже +8…12°С.
«В течение выходных дожди какие-то серьезные маловероятные, будет преобладать повсюду сухая малооблачная погода», — отметила она.
В Киеве 13-14 сентября ожидается сухая комфортная погода, ночью +12…15°С, днем +22…24°С.
«Ближайший серьезный дождь на западе и севере, включая Киев, и, соответственно, похолодание предполагается в среду, 17 сентября», — добавила Диденко.
Ранее сообщалось, что сегодня непогода накроет западные области Украины — там ожидаются сильные дожди и похолодание.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю. Какая будет погода в Украине — читайте в новости.