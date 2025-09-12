ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
582
Время на прочтение
1 мин

Погода удивит украинцев: прогноз на 13-14 сентября

Осень еще будет радовать теплом – уже 17 сентября в Украину придут похолодание и дожди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Выходными будет тепло

Выходными будет тепло / © Pixabay

В Украине в выходные ожидается теплая погода. В дневные часы температура поднимется до +20…25°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ночью будет +10…15°С, а в Сумской, Харьковской области даже +8…12°С.

«В течение выходных дожди какие-то серьезные маловероятные, будет преобладать повсюду сухая малооблачная погода», — отметила она.

В Киеве 13-14 сентября ожидается сухая комфортная погода, ночью +12…15°С, днем +22…24°С.

«Ближайший серьезный дождь на западе и севере, включая Киев, и, соответственно, похолодание предполагается в среду, 17 сентября», — добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что сегодня непогода накроет западные области Украины — там ожидаются сильные дожди и похолодание.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю. Какая будет погода в Украине — читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
582
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie