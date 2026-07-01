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- Украина
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Погода ухудшается: где сегодня будут грозы, град и шквалы
На западе Украины 2 июля ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы.
В Украине, в западном регионе, объявлен первый уровень опасности из-за резкого изменения погодных условий.
Об этом сообщает Укргидометцентр.
По словам синоптиков, завтра, 2 июля, в западных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Ранее мы писали, что в Украину вслед за рекордной жарой до +38 градусов в страну прорвется циклон с северо-запада.
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