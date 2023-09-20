Погода в 21 сентября: в каких регионах будут дожди, грозы и туманы

В четверг, 21 сентября, на большей части Украины будет сухая погода. Впрочем, в некоторых регионах будет дождь. Также ряд областей окутают туманы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Осадков не будет. Лишь в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях днем местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в большинстве юго-западных и северных областях туман.

В Украине ночью температура воздуха будет +10-15°. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +22-27°.

Прогноз погоды в Украине на 21 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В четверг в области прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не будет. Впрочем, днем местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром будет туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура будет +10-15 °, днем поднимется до +19-24 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +13-15° тепла, а днем – 23-25° тепла.

Напомним, метеорологиня Наталья Птуха рассказала, порадуют ли последние дни сентября теплом. Так, к концу этой недели благодаря антициклону в Украине средняя дневная температура составит +22-27°.

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