Погода в Буковеле на неделю, 21-26 декабря: самым теплым будет воскресенье

Погода в Буковеле на неделю, 21-26 декабря: самым теплым будет воскресенье

На выходных в Буковеле морозы ослабеют, ожидается снег с дождем.

Погода в Буковеле 20-26 декабря обещает быть с осадками и морозом, но уже в выходные они ослабеют. На горнолыжном курорте, расположенном возле г. Яремче Ивано-Франковской области, найболее холодным днем на недели будет вторник, 21 декабря, столбик термометра опустятся до 6 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также метеорологи прогнозируют 21 декабря в Буковеле снег, ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью 7-9 градусов мороза.

22 и 23 декабря днем ожидается 6-8 градусов мороза, ночью 12-14, без осадков. Порывы ветра 3-10 м/с.

В пятницу, 24 декабря, также не будет осадков, днем 1-3 градуса мороза, ночью от -6 до -8 градусов.

В субботу, 25 декабря, в Буковеле мокрый снег с дождем будут падать весь день и ночь. Температура воздуха составит 0-2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/c.

В субботу, 25 декабря, ожидается плюсовая температура в Буковеле / Укргидрометцентр

По данным "Синоптика", в воскресенье, 26 декабря, облачная погода продержится в Буковеле весь день. В течение дня ожидается дождь. Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 м/с.

Погода в Украине: с завтрашнего дня начнется существенное похолодание

Читайте также: