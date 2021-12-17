Погода в Буковеле на выходные: прогноз на 18-19 декабря

Погода в Буковеле на выходные: прогноз на 18-19 декабря

На выходных в здешних горах будет падать снег.

Погода в Буковеле на выходные, в субботу и воскресенье, 18-19 декабря, обещает быть умеренной, со снегом и без сильных морозов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 18 декабря, на протяжении всего дня в Буковеле, что расположен в Ивано-Франковской области, вблизи города Яремче, будет держаться облачная погода и будет падать снег. Днем столбики термометров будут показываться от -1° до +1°С. Ночью от -2 до -4°С мороза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 18 декабря в Буковеле, расположенный возле г. Яремче. / Укргидрометцентр

В воскресенье, 19 декабря, погода в Буковеле не изменится и будет такой же, как в субботу. Сильный снег будет идти ночью, но еще до наступления утра закончится. Но после обеда снегопад возобновится, хотя и с меньшей силой, но будет идти до позднего вечера.

Какая будет погода на выходные – Погода от Фроси.

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