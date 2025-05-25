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Погода в июне: смогут ли аграрии спасти урожай — метеоролог
По информации работницы Укргидрометцентра, в конце мая ожидается повышение температуры до летних значений.
Украинские аграрии имели шанс спасти будущий урожай, поврежденный апрельскими заморозками и похолоданием в мае, пересадив и пересеяв некоторые сельскохозяйственные культуры до 20-25 мая.
Об этом рассказала начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии изданию «Главком».
«Сейчас не жарко, идут дожди практически по всей территории Украины, поэтому, если посеять быстренько, то еще до конца месяца можно получить всходы», — отметила она.
Метеоролог отметила, что из-за экстремальных погодных условий повреждены были основные сельскохозяйственные культуры — пшеница, яровой ячмень, озимый ячмень, озимый рапс, а также ранние овощи, которые взошли, и картофель, который очень рано посадили.
«Честно говоря, я не ожидала таких убытков в мае. Они не будут катастрофическими — возможно, в пределах 3-5% урожая не удастся собрать», — сказала Татьяна Адаменко.
По информации метеоролога, в конце мая ожидается повышение температуры до летних значений.
«Конечно, даже в июне возможны аномально экстремальные температуры, но они случались лишь один раз на 30 лет, когда на западе Украины в середине июня наблюдался заморозок до 0 градусов», — предупредила она.
Кроме того, по словам Татьяны Адаменко, очень большую роль будут играть погодные условия в первой половине июня. Негативный эффект для урожая будет иметь жара и отсутствие осадков, если же будет стоять умеренно теплая погода и будут идти периодические дожди — это будет позитивом.
Напомним, ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предположил, что цена на фрукты в Украине повысится минимум на 30 процентов из-за неблагоприятных погодных условий.