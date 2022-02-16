Из-за солнечной и теплой погоды в Карпатах возможно схождение лавин.

Предупреждают о третьем и четвертом уровне опасности.

В Карпатах из-за нестабильного снежного покрова и оттепели ожидается схождение лавин.

Об этом сообщила пресс-лужба ГСЧС.

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Отмечается, что значительная снеговинная опасность будет наблюдаться 16-17 февраля.

Так, в среду сход лавин возможно в горах Прикарпатья и Буковины. Спасатели предупреждают о третьем уровне опасности.

Уже завтра, 17 февраля, из-за осадков и оттепелей на высокогорье Закарпатья, Буковины и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность – это третий уровень. В горах Ивано-Франковской области — высокая снеголавинная опасность — до четвертого уровня.

Напомним, синоптики сообщали, что солнечная погода в Украине продержится еще 16 февраля, а уже с 17 пойдут дожди. Ожидается, что осадки будут на всей территории Украины, однако температура будет оставаться плюсовой.

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