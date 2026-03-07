ТСН в социальных сетях

Украина
246
1 мин

Погода в Киеве: синоптики удивили прогнозом на 8 марта

Весеннее тепло постепенно приходит в столицу.

Елена Капник
Тюльпан.

Тюльпан. / © Associated Press

В воскресенье, 8 марта, в Киеве будет царить сухая и достаточно теплая погода. Хотя ночью будет немного прохладно.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В столице будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве столбики термометров покажут от 0° до 2° мороза ночью, а днем воздух прогреется до 8-10° тепла. В Киевской области ночью температура воздуха будет 0-5° мороза, а днем - 7-12° тепла.

Напомним, ночью против 7 марта армия РФ ударила по Киеву. беспилотниками и ракетами. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы. Был поврежден объект критической инфраструктуры – без теплоснабжения оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.

