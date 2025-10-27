ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

Погода в ноябре: прогноз на последний месяц осени

Ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно — говорит синоптик.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода в ноябре не будет однородной

Погода в ноябре не будет однородной / © Pixabay

Погодные условия в ноябре 2025 года разделятся на два периода. Во второй половине месяца ожидается прохладная погода.

Об этом сообщила УНИАН Наталья Голеня, руководитель отдела метеорологических прогнозов «Укргидрометцентра».

Начало ноября будет теплым

В большинстве областей в ноябре ожидается температура выше нормы. В общем, разница будет составлять 1-2 градуса, а на западе — даже больше. На востоке же наоборот показатели будут близки к норме.

«То есть на востоке будет прохладнее, а на западе — теплее всего. И промежуточная зона между ними — это где-то 1,5 градуса, 1-2 градуса выше нормы», — сказала Голеня.

В целом погода в первой половине месяца будет примерно такой же, как сейчас.

В целом, погода в ноябре будет неоднородной.

«Будет период прохладной погоды. По расчетам, это где-то вторая половина месяца. Будет прохладнее. И особенно это восток или левобережная часть территории Украины. А на западе остается практически весь месяц в теплой воздушной массе», — уточнила она.

Ранее синоптик сообщила, когда прекратятся дожди в Украине и придет потепление. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie