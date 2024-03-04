Погода в первую неделю марта: во всех областях Украины ударят морозы до -10

С 4 по 10 марта в Украине температура воздуха постепенно снизится из-за поступления холодного воздуха из северных регионов Европы. Ожидается до -10 градусов во всех областях.

Об этом сообщает Meteoprog со ссылкой на метеоролога Игоря Кибальчича.

Погода на неделю

4 марта в западных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории страны без осадков. В южных областях и Закарпатье местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°С, днем +5...+10°С. В южных и западных областях ночью +2…+7°С, днем +9…+14°С.

5 марта на крайнем западе и в Карпатах ожидается небольшой дождь, в остальных областях Украины без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Ночью от -2 до +3 °С, днем +5...+10 °С. В южных и западных областях ночью +2…+7°С, днем +9…+14°С.

6 марта в восточных, местами центральных областях и Карпатах ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, временами порывистый. Температура воздуха ночью -3...+2°С, днем +3...+8°С. В Крыму, в Одесской области и Закарпатье +8…+13 °С, на севере Левобережья -1…+4 °С.

7 марта синоптик прогнозирует, что в Украине существенных осадков не будет. Ночью в Крыму и на крайнем востоке возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +3...+8°С. В северо-восточных областях ночью -5...-10°С, днем около 0°С.

8 марта в Украине ожидается погода без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°С, днем +3...+8°С. В восточных и северных областях ночью -4...-9°С, днем -2...+3°С.

9 марта обещает переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°С, на востоке местами до -10°С, днем +3...+8°С, в западной части местами +10...+12°С.

10 марта осадки на территории Украины не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем +4...+9°С, в западных областях +10...+13°С.

Какая погода будет в первый весенний месяц, читайте в новости.

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