Погода в первые апрельские выходные — синоптик удивила прогнозом

На выходных — 4 и 5 апреля — в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +12…19°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу дожди, иногда с грозами, пройдут в восточных областях, на Херсонщине, Запорожье, Днепропетровщине.

«На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье, 5 апреля, повсюду в Украине осадки не предполагаются. Усилится северо-западный ветер, будет порывистым», — написала она.

В Киеве 4 апреля без осадков, днем до +15°С.

На Вербное воскресенье в столице ожидается отличная погода, сухо, солнечно и +14 ° С, с ветром северо-западного направления.

Новая волна похолодания в Украине

В следующий вторник-среду в Украину зайдет новая воздушная масса — холодная.

По данным синоптика Наталки Диденко, 7-8 апреля температура воздуха снизится постепенно до дневных +4+9 градусов, а ночью появятся даже небольшие «минусы».

Ранее синоптики сообщили, что придет новый циклон, то есть в Украине снова будет дождь. На этот раз более ощутимы дожди будут уже на юге.

Ночи в это время станут немного свежее — в пределах +3…+8 градусов, а дневная температура будет оставаться примерно на том же уровне. Однако в Карпатах будет до нуля градусов ночью, а днем не выше +8.

В Киеве и области в ближайшие дни будет облачно, местами ожидается небольшой дождь. Температура будет колебаться ночью в пределах +5…+10 градусов, а днем +13…+18. Постепенно солнце в регионе станет все больше.