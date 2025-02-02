Погода в понедельник, 3 февраля: в каких областях ожидается значительное похолодание

В понедельник, 3 февраля, в Украине ожидается ночью 0-4 градуса мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей 3 февраля будет периодически выпадать небольшой снег", — написала она.

В южной части Украины и на юго-востоке снег и мокрый снег будут умеренными, возможно налипание мокрого снега, усложнение ситуации на дорогах.

Осадки на юге Украины в отдельных районах будут достигать сильных значений, в Крыму днем ожидается сильный дождь.

Ветер в Украине преимущественно северо-западный, умеренный, в западных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве понедельник будет прохладным, ночью -1-3 градуса, днем около нуля. Небольшой снег. На дорогах будет гололедица, осторожно.

"В дальнейшем, в течение недели, в Украине похолодает еще на несколько градусов, ночью до 3-8 мороза, днем до 3 мороза — 2 тепла", — добавила синоптик.

Ранее синоптики дали прогноз на февраль. Какая будет погода в последний месяц зимы читайте в новости.

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