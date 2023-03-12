Погода в понедельник испортится: о чем предупреждают синоптики украинцев

Осадки ожидаются почти по всей Украине.

В понедельник, 13 марта, в некоторых областях Украины прогнозируется мокрый снег и дождь, возможны порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в северных, днем в западных областях местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в южной части и Прикарпатье до 11° тепла.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных регионах местами порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.

Аномальная погода ночи столице.

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