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- Украина
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Погода в последние дни лета: где будут бушевать непогода и грозы, а где сохранится жара
В конце лета в Украине резко изменится погода: зона грозовых дождей расширится и охватит несколько регионов.
В большинстве областей Украины 29 августа ожидается сухая и теплая погода с переменной облачностью.
Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре. Только в западных регионах днём пройдут кратковременные дожди с грозами и ожидаются штормовые порывы ветра до 15–20 м/с, в связи с чем там объявлен первый уровень опасности — жёлтый.
Днём 29 августа температура воздуха достигнет +23…+28 градусов тепла.
В воскресенье и понедельник (30–31 августа) локальные грозовые дожди охватят уже большинство западных, северных и центральных областей. На остальной территории сохранится сухая погода.
Ранее синоптики представили подробный прогноз погоды на 29 августа для крупных городов Украины.
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