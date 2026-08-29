Погода в последние дни лета: где будут бушевать непогода и грозы, а где сохранится жара

Лето / иллюстративное фото / © pexels.com

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В большинстве областей Украины 29 августа ожидается сухая и теплая погода с переменной облачностью.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре. Только в западных регионах днём пройдут кратковременные дожди с грозами и ожидаются штормовые порывы ветра до 15–20 м/с, в связи с чем там объявлен первый уровень опасности — жёлтый.

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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в западных областях 29 августа / © Укргидрометцентр

Днём 29 августа температура воздуха достигнет +23…+28 градусов тепла.

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Погода в Украине 29 августа / © Укргидрометцентр

В воскресенье и понедельник (30–31 августа) локальные грозовые дожди охватят уже большинство западных, северных и центральных областей. На остальной территории сохранится сухая погода.

Ранее синоптики представили подробный прогноз погоды на 29 августа для крупных городов Украины.

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