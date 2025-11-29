Погода в последний день осени: синоптикиня рассказала, как завершится ноябрь

Последний день осени будет пасмурным, сырым и туманным / © unsplash.com

Последние выходные ноября не принесут погодные сюрпризы или резкие изменения синоптической ситуации. Украинцам следует настроиться на типичную позднюю осень: за окном будет преимущественно серо, сыро и туманно. Температурные показатели остаются достаточно комфортными как для этого времени года, а серьезные осадки обойдет большинство регионов.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Температура и осадки в регионах

В воскресенье, 30 ноября, в Украине будет царить умеренная прохлада. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +4…+9 градусов. То есть, осенний сезон завершится без экстремальных морозов.

Что касается осадков, то зонтики пригодятся не всем. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, хоть и с повышенной влажностью. Исключением станет только южная часть страны – там завтра местами пройдет дождь.

Ситуация в столице и наступление зимы

В Киеве последний день осени тоже пройдет спокойно. Синоптики прогнозируют достаточно теплую погоду: максимальная температура воздуха в столице составит около +7 градусов. Существенных осадков киевлянам ожидать не стоит, однако небо, вероятно, будет облачным.

Наталья Диденко отмечает, что нынешняя синоптическая картина стабильна и сохранится в ближайшее время.

«Такая погода с незначительными колебаниями перейдет в календарную зиму», — подытожила синоптикиня.

Итак, начало декабря не будет шокировать украинцев резким похолоданием, а станет плавным продолжением поздней осенью.

