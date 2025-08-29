- Дата публикации
Погода в пятницу, 29 августа: что обещают синоптики украинцам
Пятница обещает быть теплой, без осадков. Температура воздуха поднимется до +31.
В пятницу, 29 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура днем будет составлять +26…31°С. В Карпатах днем будет +18…23°С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков и +28°C.
Ранее синоптики дали прогноз до конца лета. Последние дни августа порадуют теплом, а с 7 сентября погодные условия изменятся.
Также сообщалось, что на юге, в центре и юго-восточных областях Украины в сентябре будет преобладать летняя погода. Впрочем, на западе страны будет гораздо прохладнее. Вцелом первый месяц осени будет менее теплым, чем в прошлом.