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Погода в Страстной Пятнице и на Пасху: когда перестанет дождь – прогноз от синоптика Наталки Диденко

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Погода в Страстной Пятнице и на Пасху: когда перестанет дождь – прогноз от синоптика Наталки Диденко

Фото: pixabay.com

По словам Диденко, о длительном периоде без дождей пока, по предварительным прогнозам, речь не идет

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в Страстную пятницу, 13 апреля, и на Пасху.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, Великая Пятница будет в Украине "синоптически неоднородной".

Весеннее тепло охватит западные области, большинство юга (кроме Запорожья) и часть центральных областей. Температура воздуха в течение дня будет достигать +15+20 градусов тепла.

Холоднее всего будет в северной и восточной части страны, а также на Полтавщине. Днем градисники термометра будут достигать +8+11 градусов.

14 апреля умеренные дожди пройдут в восточных областях, в большинстве областей Украины местами небольшие дожди.

В западной части Украины будет преобладать сухая погода. Лишь вечером в пятницу на Закарпатье прогнозируют дождь.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, 14 апреля, в течение дня температура воздуха будет +9+11 градусов.

"Будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. В субботу в столице будет еще холоднее. А в воскресенье на Пасху немного потеплеет, но не без дождя", — говорит Диденко.

По ее словам, ощутимее тепло придет во вторник, 18 апреля.

"В ближайшие дни о стабильном антициклоне над Украиной, о длительном периоде без дождей пока, по предварительным прогнозам, речь не идет", – подытожила синоптик.

Ранее синоптик сообщил, когда в Украину придет настоящая весна.

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Дата публикации
Просмотры
234
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