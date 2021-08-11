Погода в туристических Карпатах: каким будет отдых в горах 12 августа

Погода в туристических Карпатах: каким будет отдых в горах 12 августа

Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду.

Погода в Карпатах 12 августа будет жаркой и без осадков. Температура воздуха днем достигнет 28 градусов тепла.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье днем столбики термометров будут показывать +26-28 градусов, ночью +14-16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м.с.

В Ивано-Франковской области 12 августа прогнозируется 24-26 градусов тепла, ночью +13-15 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м.с.

Во Львовской области днем также будет жаркая погода, +25-27 градусов, ночью столбик термометра опустится до +14-16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м.с.

Укргидрометцентр

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура ожидается на уровне + 20-25 градусов.

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