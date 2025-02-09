Погода в Украине 10 февраля: где будет холоднее всего и когда пойдет снег

Морозная погода в Украине в понедельник, 10 февраля, будет сохраняться. В то же время, из-за доминирования антициклона, области высокого атмосферного давления, осадков не предполагается.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Ветер восточных направлений, небольшой или умеренный. Морозы продолжаются. В ближайшую ночь предполагается в Украине -5-10 градусов", — сообщила синоптикиня.

Где будет самое холодное в понедельник

На севере и северо-востоке температура воздуха будет держаться на отметке -3-7 °C.

В центральных и восточных областях следует ожидать -1-5 °C.

В южной части около 0°C.

А в западных областях 0-3°C.

"А кто хотел бы спрятаться от чувствительного холода, на Закарпатье будет теплее всего в Украине, до +5+7 градусов", — добавила Диденко.

Погода в Киеве 10 февраля

В украинской столице в понедельник осадки не предполагаются. Ночью ожидается -9-11°C, а днем -3-5°C.

В дальнейшем в Украине наступит, как сказала эксперт, "синоптическая скука" и метеорологическая стабильность, сухо и "минусы".

"Какой-то снег появится через неделю, после 16-го февраля", — сказала она.

О потеплении пока речь не идет, типичный умеренный мороз или морозец.

"У кого солнце (или без), выходите пройтись, свежий воздух никогда не помешает, но одевайтесь соответственно температуре воздуха — все же зима и на календаре, и на улице)", — добавила Наталья Диденко.

Напомним, ранее украинцев предупредили об ухудшении погоды и лютых морозах.

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