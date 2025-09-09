Погода в Украине 10 сентября: синоптик сделала прогноз

Погода / © ТСН

В среду, 10 сентября, в Украине ожидается теплая погода . Ночью +12+18 градусов, а в течение дня – +22+28 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Она добавляет, что значительных изменений в показателях температуры пока не ожидается.

«Завтра, 9 сентября, в Украине ночью ожидается +12+18 градусов, а в течение дня +22+28 градусов», — детализировала Диденко.

В Киеве есть вероятность дождя, вероятнее всего, вечером. В течение дня 9 сентября максимальная температура воздуха будет составлять около +25 градусов.

Также синоптикиня добавляет, что 10 сентября дожди пройдут на юге, 11-12 сентября — в западных областях.

«Однако все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая теплая погода со свежими ночами и по утрам», — завершила Наталья Диденко.

Ранее мы писали о том, что в Украине пока будет теплая погода , но на западе уже начинаются осенние дожди. При этом значительного понижения температуры еще не ожидается (днем +21°-27°).

Осадки будут преимущественно на западе страны. Впрочем, в этих регионах температурный фон во время дождей может быть +18-20°.

«Еще продлится метеорологическое лето. Может, и до 20 сентября», — сказала Голен