Погода в Украине 11 ноября: где ожидаются значительные дожди и туман (карта)

Дождливый день / © ТСН

В Украине во вторник, 11 ноября, облачно и ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

На западе страны небольшие, на остальной территории умеренные, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях дожди.

Ночью и утром в западных областях и на Левобережье местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла; днем 7-12°, на юге и востоке страны 11-16°.

Карта погоды на 11 ноября / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 11 ноября облачно. Умеренные дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в Киеве ночью и днем 8-10 ° тепла. По области ночью ожидается 5-10 ° тепла, днем 7-12 °.

Напомним, Киев и область утром 11 ноября накрыл густой туман: видимость 200-500 метров.