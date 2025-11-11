- Дата публикации
Погода в Украине 11 ноября: где ожидаются значительные дожди и туман (карта)
Температура в западных областях днем 7-12°, на юге и востоке страны 11-16°.
В Украине во вторник, 11 ноября, облачно и ожидаются дожди.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
На западе страны небольшие, на остальной территории умеренные, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях дожди.
Ночью и утром в западных областях и на Левобережье местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла; днем 7-12°, на юге и востоке страны 11-16°.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 11 ноября облачно. Умеренные дожди.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в Киеве ночью и днем 8-10 ° тепла. По области ночью ожидается 5-10 ° тепла, днем 7-12 °.
Напомним, Киев и область утром 11 ноября накрыл густой туман: видимость 200-500 метров.