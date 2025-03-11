Погода в Украине 12 марта: синоптик рассказала, какая будет температура и чего ожидать

Среда в Украине принесет дожди на западе и на севере, а ветер.

12 марта в Украине прогнозируется изменение погоды. В западных, северных областях и Винницкой области пройдут дожди, а на юге, востоке и в центре будет ветрено — юго-западный ветер до 15-20 м/с.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

Ночью температура в большинстве областей будет оставаться в пределах +12...+18 градусов, к югу и в центре до +18...+20 градусов.

В Киеве утром следует ожидать дождь, а ветер будет юго-западный, порывистый. Температура воздуха в городе составит +12...+14 градусов.

Однако с 13 марта на западе ожидается похолодание, а в воскресенье вся территория Украины окажется в зоне холодного воздуха и температура снизится до +4...+10 градусов. Пора подумать о весенней подготовке на балконах и дома, ведь холоднеет, и это может быть последняя возможность для правильного ухода за растениями.

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