Погода в Украине 14 августа: синоптики прогнозируют на Маковея местами дожди и жару

Погода в Украине 14 августа: синоптики прогнозируют на Маковея местами дожди и жару

Погода в Украине на Медового Спаса (Маковея) будет жаркой.

Погода в Украине сегодня, 14 августа, когда отмечается Медовый Спас, или Маковей, будет сухой, солнечной и жаркой, в регионах будет до + 30 °С Дожди ожидаются только на востоке и местами на юге.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, на большей части территории Украины 14 августа осадков не предвидится. Температура воздуха днем в среднем составит отметок от + 24°С до + 30°С

Самую высокую температуру будут показывать термометры на Западе и Центре. Прохладнее будет в Черниговской области, а также в Луганской и Донецкой областях, где и прогнозируют дожди и грозы. Кроме того, осадки возможны в оккупированном Крыму.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что антициклон Elfi блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, а потому почти на всей территории Украины будет сухая солнечная погода.

В Киеве сегодня будет сухо и жарко. Днем воздух прогреется до 26-28 °С Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

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