Погода в Украине 18 июня - где ожидать жару до +35 и какие регионы освежит дождь

Погода в Украине в понедельник будет самой жаркой в южных и восточных регионах страны, где температура воздуха будет достигать +30…+35 градусов. В центральной и западной части ожидается более комфортная, местами даже прохладная погода, а на Закарпатье и Прикарпатье пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что жарче всего будет в Луганской, Донецкой и Херсонской областях, Запорожье, в Крыму и на юге Одесской области, где днем ожидается +30…+35 градусов.

По словам Диденко, остальная территория Украины окажется в значительно более комфортных условиях — днем температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+30 градусов. Атмосферный фронт принесет кратковременные дожди на Закарпатье и Прикарпатье, а дальше переместится через центральные области и даже Харьковскую область, однако преимущественно ночью или утром. Днем фронт постепенно рассеется.

В Киеве понедельник будет без осадков, температура днем поднимется до +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12…+15 градусов. Синоптик отметила, что несмотря на невысокую температуру в столице, летняя погода еще держится, поэтому не стоит спешить прятать летнюю одежду.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 августа, погода в Украине будет облачной с прояснением. В некоторых областях страны вероятны дожди и грозы.