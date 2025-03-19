Погода в Украине 19 марта: где будет снег с дождем

Погода в Украине будет определять прохладная влажная воздушная масса, которая будет перемещаться с северо-запада.

В среду, 19 марта, в Украине облачно с прояснениями. В восточных, большинстве северных, центральных, днем и Одесской областях небольшой снег, днем с дождем. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода 19 марта / Фото: Укргидрометцентр

Также отмечается, что повсюду, кроме юга, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

"Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° тепла.

Ранее синоптикини сообщила, что 19 марта будет прохладно. Ночью 0-5 градусов, днем +3+8. А уже с 20 марта начнет теплеть.

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