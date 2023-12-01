Погода в Украине 2 декабря: где в субботу будут дожди, снегопады и мороз

В субботу, 2 декабря, в Украине будет слабый мороз. В большинстве областей ожидаются снегопады или дождь, а на дорогах – гололедица.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Украине будет облачно. В регионах — снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица, туман, на дорогах местами гололедица. На западе страны – значительные осадки. Обойдётся непогода только на юге страны.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза. Днем столбики термометров покажут от 2° мороза до 3° тепла. В Закарпатской, Винницкой, Днепропетровской, Луганской областях синоптики прогнозируют ночью около 0°, а днем – +2-7°. Теплее будет в южных регионах: ночью +5-10 ° тепла, а днем +9-14 °.

Прогноз погоды в Украине на 2 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 2 декабря будет облачно. Ночью и днем будет мокрый снег и дождь. Кое-где прогнозируют налипание мокрого снега и гололедица. На дорогах региона — гололедица. Скорость юго-восточного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 0-5° мороза, а днем — от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью и днем столбики термометров покажут 1-3° мороза, а днем – около 0°.

Погода на Новый год

Синоптики говорят, что на Новый год вообще потеплеет до оттепели. Метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что стабильный период холодной погоды продержится до 20-х чисел месяца. Лишь в третьей декаде влияние азиатского антициклона может ослабеть и к нам будут поступать более теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения на фоне восстановления западного переноса.

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