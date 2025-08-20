Погода в Украине 20 августа: где будет до +30 градусов

Жара / © ТСН

Погода в Украине 20 августа будет сухой, но несколько облачной. Самая высокая температура воздуха в +30 градусов прогнозируется на юге и юго-востоке страны.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

20 августа в Украине ожидается небольшая облачность, но обойдется без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Дневная температура воздуха ожидается на уровне +22+27 градусов, а на юге и юго-востоке страны — до +30 градусов.

Погода в Киеве

Погода в Киеве и области также будет с небольшой облачностью. Без дождей.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области днем составит +22+27 градусов;

а в столице день будет +24+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 августа / © Укргидрометцентр

Напомним, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 21 августа в Украине будет преобладать спокойная и сухая погода. В то же время в западных областях ожидаются дожди с грозами, местами возможны сильные ливни и шквалы 15-20 м/с. Дневная температура воздуха в Украине составит в среднем +28 +33 градуса.