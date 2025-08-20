- Дата публикации
Погода в Украине 20 августа: где будет до +30 градусов
На большей части территории Украины 20 августа будет сухо и умеренно тепло.
Погода в Украине 20 августа будет сухой, но несколько облачной. Самая высокая температура воздуха в +30 градусов прогнозируется на юге и юго-востоке страны.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
20 августа в Украине ожидается небольшая облачность, но обойдется без осадков.
Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
Дневная температура воздуха ожидается на уровне +22+27 градусов, а на юге и юго-востоке страны — до +30 градусов.
Погода в Киеве
Погода в Киеве и области также будет с небольшой облачностью. Без дождей.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области днем составит +22+27 градусов;
а в столице день будет +24+26 градусов.
Напомним, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 21 августа в Украине будет преобладать спокойная и сухая погода. В то же время в западных областях ожидаются дожди с грозами, местами возможны сильные ливни и шквалы 15-20 м/с. Дневная температура воздуха в Украине составит в среднем +28 +33 градуса.