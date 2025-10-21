Погода в Украине 21 октября принесет потепление, но и дожди: прогноз

Собака в осенних листьях / © iStock

Погода в Украине во вторник, 21 октября, будет преимущественно сухой с облачностью и периодическими прояснениями. Лишь в восточных областях возможны небольшие дожди. Температура воздуха несколько повысится.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Самой теплой погода будет на западе и юге Украины, где столбики термометров будут достигать +11°…+14°, тогда как на остальной территории будет немного прохладнее.

В Киевской области — облачно с прояснениями, температура днем около +11°.

Во Львовской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +12°…+13°.

В Черновицкой области также будет облачно с прояснениями, температура днем до +13°.

В Винницкой и Житомирской областях — сухо, облачно с прояснениями, до +10°.

В Черниговской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, днем около +11°.

В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях — переменная облачность, температура днем +10°…+12°.

На юге, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, будет тепло и сухо, воздух прогреется до +13°.

В Запорожской области — облачно с прояснениями, температура до +12°.

На востоке, в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +8°…+9°.

В Днепропетровской области будет облачно с прояснениями, температура до +11°.

В Крыму прогнозируется солнечная погода с незначительной облачностью, воздух прогреется до +14°.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября / © Укргидрометцентр

Напомним, в Украине ожидается потепление после дождей и заморозков. По словам синоптика Натальи Птухи, с 22 октября начнут преобладать южные воздушные потоки. Уже с 23 октября дневные максимумы будут достигать +9°…+15°. На юге и западе страны столбики термометров местами поднимутся до +17°…+20°, но при такой погоде также возможны дожди.