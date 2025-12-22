- Дата публикации
Погода в Украине: 23 декабря еще тепло, а дальше ударят морозы
Незначительное похолодание, которое началось в выходные в Украине, наберет обороты в течение текущей недели.
Во вторник, 23 декабря, в Украине везде днем будет около нуля. На Закарпатье и в Крыму на пару градусов будет теплее.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Небольшой снег ожидается на западе, севере и кое-где в центре. На юге и востоке без осадков», — уточнила она.
А вот на Святвечер и на Рождество ожидается похолодание до -2-9 градусов, в ночные часы кое-где до -9-12 градусов.
В Киеве завтра около нуля, небольшой снег. А на Святвечер и Рождество также в столице — прояснение и морозное похолодание.
«С морозом может прийти солнышко, возможны прояснения», — добавила Диденко.
Ранее синоптик сообщил, что антициклон принесет в Украину ощутимое похолодание. Такие погодные изменения следует ожидать уже с начала новой недели.