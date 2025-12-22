Погода в Украине: 23 декабря еще тепло, а дальше ударят морозы

В Украину идет похолодание / © pexels.com

Во вторник, 23 декабря, в Украине везде днем будет около нуля. На Закарпатье и в Крыму на пару градусов будет теплее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Небольшой снег ожидается на западе, севере и кое-где в центре. На юге и востоке без осадков», — уточнила она.

А вот на Святвечер и на Рождество ожидается похолодание до -2-9 градусов, в ночные часы кое-где до -9-12 градусов.

В Киеве завтра около нуля, небольшой снег. А на Святвечер и Рождество также в столице — прояснение и морозное похолодание.

«С морозом может прийти солнышко, возможны прояснения», — добавила Диденко.

Ранее синоптик сообщил, что антициклон принесет в Украину ощутимое похолодание. Такие погодные изменения следует ожидать уже с начала новой недели.