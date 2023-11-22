Погода в Украине 23 ноября: в каких регионах будет снег и сильный ветер

В четверг, 23 ноября, в Украине будет прохладно. На севере ожидается мокрый снег. Гололедица возможна в ряде других областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в юго-восточной, а днем в северной части будет небольшой снег. На остальной территории осадки не прогнозируют. В Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья и юга, на дорогах местами будет гололедица. На западе и севере — порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.

Температура в восточных областях ночью будет 10-15° мороза, а днем 2-7° мороза. На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут — 4-9°, а днем — от 2° мороза до 3° тепла. На юге страны и Закарпатье ночью температура воздуха будет 0-5 градусов мороза, а днем 0-5 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 23 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

Синоптики предупреждают, что 23 ноября днем в западных и северных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах – 25 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечают в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

Погода в Киеве

В Киевской области будет облачно. Ночью синоптики осадков не прогнозируют, но днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Кроме того, днем будет сильный ветер – 15-20 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 4-9° мороза, а днем — от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 6-8° мороза, а днем – около 0°.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придут морозы, метель и гололедица. По ее словам, к стране приближается атмосферный фронт с юго-запада. Он принесет похолодание и осадки.

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