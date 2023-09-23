Погода в Украине 24 сентября: воскресенье порадует теплом до +30°

Воскресенье, 24 сентября, в большинстве регионов Украины будет теплым и без осадков. Небольшие дожди ожидаются только в некоторых областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет облачно с прояснениями. Осадков в воскресенье не предсказывают. Впрочем, в большинстве западных областей будет кратковременный дождь, а местами – гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 5-10 м/с.

В Украине ночью температура воздуха будет +11-16°. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +25-30°. Теплее ночью будет на побережье морей – местами до 20° тепла. Между тем, днем прохладнее будет на западе страны — +19-24°.

Прогноз погоды в Украине на 24 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 24 сентября — небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Синоптики отмечают, что 24-26 сентября в регионе будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киевской области ночью температура будет +11-16 °, днем поднимется до +25-30 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +14-26 ° тепла, а днем — 26-28 ° тепла.

Напомним, метеорологиня Наталья Птуха рассказала, порадуют ли последние дни сентября теплом. Так, к концу этой недели благодаря антициклону в Украине средняя дневная температура составит +22-27°.

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