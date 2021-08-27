Погода в Украине 28-29 августа: последние выходные лета будут теплыми, но дождливыми

Погода в Украине 28-29 августа: последние выходные лета будут теплыми, но дождливыми

Вместе с тем в субботу и воскресенье в большинстве областей днем будет довольно тепло, местами даже жарко.

Последние выходные этого лета, 28-29 августа, в Украине будут достаточно теплыми, но богатыми на осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра, 28 августа, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областях ожидается умеренный дождь, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительный дождь, днем на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, восточной и северо-восточной частях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 26-31°, в западных и северных областях 20-25°.

В воскресенье, 29 августа, в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди, днем в Киевской и Черкасской областях отдельные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 17-22°, на остальной территории ночью 11-16°, на юге до 22°, днем 28-33° (на востоке и юго-востоке страны до 35°), в северных областях 23-28°. В Карпатах 29 августа будет идти значительный дождь, температура ночью 4-9°, днем 11-16°.

В Киеве 28 августа ночью также ожидается кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°. В воскресенье, 29 августа, в столице будет сухо. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Какой будет погода в последние выходные лета

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