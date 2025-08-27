- Дата публикации
Погода в Украине 28 августа: синоптик сообщила, какой температуры ожидать
По словам синоптикини Диденко, антициклон Mareike в четверг сделает погоду в Украине сухой и солнечной.
В четверг, 28 августа, в Украине будет комфортная погода, дожди не прогнозируются. Температура воздуха начнет увеличиваться.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Какая будет температура 28 августа
Синоптик сообщила, что 28 августа:
в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25+29 градусов;
на юге и западе местами до +30;
в Сумской и Черниговской областях +20+23 градуса;
в Киеве около +25 градусов.
«В дальнейшем в Украине станет еще теплее, а в течение пятницы, субботы и воскресенья, 29-31 августа, практически повсюду ожидается жара до +28+32 градусов, на юге и востоке в отдельных районах до +32+34 градусов», — отметила Диденко.
Также синоптикиня дала предварительный прогноз на 1 сентября. Да, в Украине будет преимущественно сухо, только на западе локальные короткие дожди. В северных и западных областях +26+29, в центре и на юге +28+33, на востоке +32+35 градусов.
«Ослабление жары, ориентировочно, предполагается с 4 сентября, на юге с 7-8 сентября», — отметила она.
Диденко добавила, что уточнение будет в ежедневном прогнозе погоды.
Напомним, 27 августа в Украине сохраняется теплая и преимущественно сухая погода. Кратковременные волны прохлады отступают, что позволит летней температуре удерживаться на высоком уровне.
По данным синоптиков, 27 августа в большинстве регионов Украины ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Осадки маловероятны. Лишь в Черниговской области местами возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха днем в северных областях прогнозируется на уровне +19…+22°C, в центральных и южных регионах — +22…+27°C